Sei giovani, tutti minorenni, sono stati denunciati dalla Polizia Locale per l’aggressione ad una guardia giurata del centro commerciale CremonaPo avvenuta la sera del 13 ottobre scorso. Uno dei sei è stato denunciato anche per ricettazione. Questo il risultato della indagini condotte dalla stessa Polizia Locale a seguito di quell’episodio.

L’episodio risale alla serata del 13 ottobre, quando la pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel rilievo di un incidente, venne attirata dalle grida provenienti dal vicino parcheggio del centro commerciale. Qui era in corso una colluttazione tra alcuni giovani e un addetto alla sicurezza del centro commerciale, che era stato ferito al volto.

L’intervento degli agenti mise fine alla violenza, e quattro dei coinvolti si diedero alla fuga. Altri due vennero invece fermati, identificati e condotti al Comando di piazza Libertà. Nello zaino di uno dei due furano rinvenuti alcuni oggetti di cui il giovane non riuscì a giustificare il possesso. Tutto fu posto sotto sequestro e il minorenne denunciato per ricettazione. Entrambi furono denunciati anche per minacce e lesioni personali e affidati ai genitori.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, hanno portato alla identificazione degli altri quattro giovani, anch’essi tutti minorenni, deferiti all’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto emerso durante le indagini, i sei ragazzini si sarebbero avventati contro la guardia giurata, che era intervenuta in quanto i sei stavano infastidendo clienti e commesse, dopo aver rubato della merce.

“L’emergenza sociale che coinvolge sempre più minorenni è evidente in moltissime città italiane” dichiara l’assessore alla Sicurezza Santo Canale. “Tra le principali cause la descolarizzazione e la mancanza di modelli adeguati all’interno della famiglia, spesso a causa dell’assenza dei genitori. Come comunità abbiamo il dovere di intervenire offrendo punti di riferimento dove questi siano assenti, garantendo supporto e costruendo progetti volti alla rieducazione sociale di questi ragazzi ma il messaggio che questi devono recepire è chiaro: pur trattandosi di delinquenza minorile, nessun reato sarà trascurato, le Forze di Polizia collaboreranno sempre al massimo per individuare i responsabili e questi saranno chiamati a rispondere dei reati commessi.

Come in questa occasione, dove grazie alle indagini intraprese dalla Polizia Locale, è stato possibile identificare tutti gli autori dell’aggressione ai danni della guardia giurata al CremonaPo. E a tal proposito colgo l’occasione per congratularmi con gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale che hanno seguito l’indagine e portato a termine nel migliore dei modi questa operazione”.

© Riproduzione riservata