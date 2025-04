Sabato 12 e domenica 13 aprile, la riproduzione del World Trade Center di New York costruita in mattoncini Lego sarà visibile in Fiera a Cremona in occasione di Cremona&Bricks. Realizzate con ben 200mila mattoncini, le famose torri di Manhattan saranno protagoniste della nuova area Architettura che trasporterà i visitatori a spasso per i luoghi più iconici del mondo.

La Torre Sud, alta 360 cm, e la Torre Nord, che raggiunge i 475 cm di altezza, si ergeranno all’interno di Cremona&Bricks. Questa replica in mattoncini Lego non è solo un tributo alla città di New York, ma un’opera di grande dettaglio e precisione realizzata dalla famiglia Bodei.

L’esposizione delle torri gemelle è solo una delle Moc (My Own Construction) che animeranno Cremona&Bricks, la Manifestazione più grande in Italia dedicata ai mattoncini colorati, realizzata da CremonaFiere in collaborazione con associazione Cremona Bricks per valorizzare la capacità creativa di bambini e adulti e promuovere il valore educativo del gioco.

Grandi esposizioni e diorami (oltre 300 metri cubi per il grande Diorama City comunitario) si accostano ad aree gioco interattive dove sperimentare con le costruzioni, ma anche le nuove frontiere del mondo bricks, dalla robotica ai videogames. Non mancheranno eventi, spettacoli e intrattenimento.

Ci sarà un area mercatino e oltre 700kg di mattoncini sfusi nell’Area Ravanata, dove i più esperti collezionisti potranno cercare il mattoncino perfetto. Tra le novità del 2025 ci sarà l’area dedicata all’architettura con riproduzioni di celebri monumenti di tutto il mondo, tra cui le indimenticabili torri gemelle.

