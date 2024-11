Al termine di una prolungata attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti hanno denunciato cinque persone con precedenti di polizia a carico, ritenute responsabili di un furto commesso all’interno di una nota azienda del luogo. I fatti risalgono alla notte dello scorso 21 aprile allorquando i militari avevano ricevuto il direttore dello stabilimento che denunciava l’ingente furto di cavi di rame e di un martello pneumatico da escavatore, dopo chevera stato forzato il cancello d’ingresso.

Nel corso dell’indagine sono stati acquisite ed analizzate le registrazioni delle immagini di videosorveglianza dell’azienda e della zona circostante, raccogliendo una serie di elementi che hanno indirizzato i sospetti sul gruppo criminale che ha agito utilizzando un furgone per il trasporto della refurtiva. Proprio l’individuazione del mezzo ha consentito con le diverse testimonianze acquisite, di individuare con certezza i responsabili.

L’esito dell’operazione è anche il frutto della stretta collaborazione istituzionale avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Cremona con le aziende presenti sul territorio della provincia sul tema della prevenzione e del contrasto ai reati predatori nonché le modalità di tutela e le forme di sicurezza passiva da adottare per le attività produttive, che come in questa circostanza sono state fondamentali per la risoluzione del caso.

