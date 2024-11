Una gara partita e finita male, che ha consegnato la seconda sconfitta consecutiva. La Cremonese perde il derby contro il Mantova: al Martelli decide una rete di Salvatore Burrai nel secondo tempo.

I padroni di casa partono forte e si rendono pericolosi in ripartenza al minuto 8: Mensah attacca la profondità, prende il tempo a Ravanelli e scarica per Trimboli che dal limite ci prova di collo pieno, la palla si stampa sulla traversa. Al 10′ grande aggancio di Zanimacchia che grazie allo stop supera l’avversario, si accentra ed entra in area di rigore, ma la sua conclusione è debole e viene bloccata da Festa. Due minuti dopo scambio di qualità tra Zanimacchia e Bonazzoli che libera al tiro il 90 grigiorosso, Festa si oppone con i pugni. Al 14′ cross di Barbieri, appoggio di petto di Zanimacchia, conclusione alta dal limite di Castagnetti. Al 20′ grande chance grigiorossa: cross nell’area avversaria di Bianchetti, Vandeputte sul secondo palo, tutto solo, manda fuori di testa da ottima posizione. Lo stesso Bianchetti poco dopo rimedia un cartellino giallo, aggiungendosi a Ravanelli, entrambi per fallo su Mensah. A ridosso della fine del primo tempo Collocolo si accentra e calcia da fuori, ma il suo tiro è alto.

Nell’intervallo Corini sostituisce uno spento Vandeputte con Buonaiuto. La Cremo non riesce comunque a rendersi pericolosa e al 58’ rischia grosso: salvataggio miracolo di Barbieri, che però serve involontariamente Bragantini, Fulignati esce a valanga e salva il risultato. Un minuto dopo ecco però il vantaggio dei padroni di casa: Burrai viene servito a rimorchio e con un preciso tiro d’interno piede batte Fulignati. Al 61′ la Cremonese reagisce con il colpo di testa di Zanimacchia, ma non trova il pari per il salvataggio sulla linea della retroguardia biancorossa. Al 65′ però i padroni di casa sfiorano il raddoppio: ripartenza sulla destra, Aramu serve Fiori che, tutto solo davanti a Fulignati, spara alto. Al 70′ Zanimacchia salta due avversari, scarico per Buonaiuto, rimpallo che favorisce Vazquez, il Mudo ci prova di prima col mancino, la palla colpisce il palo esterno. Nel finale Corini prova a inserire anche De Luca per dare maggiore peso all’attacco grigiorosso. Al minuto 81 Collocolo calcia di collo pieno dai 25 metri, ma la sua conclusione è larga. All’83′ cross di Zanimacchia, sul secondo palo Buonaiuto calcia male col mancino, spedendo la palla in curva. Nel finale Lochoshvili viene espulso per doppia ammonizione.

Con questa sconfitta i grigiorossi restano a quota 18 punti, momentaneamente al quarto posto, in attesa di scoprire i risultati delle altre partite. Ora la sosta per le nazionali, poi il ritorno in campo il 24 novembre allo Zini contro il Frosinone.

Simone Guarnaccia – inviato a Mantova

