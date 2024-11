FULIGNATI 5,5 – Non è preciso su alcune uscite, non è impeccabile sul gol di Burrai.

BARBIERI 5,5 – A destra fatica parecchio, anche se non manca la corsa.

RAVANELLI 5 – Conferma il suo momento no, perde ogni duello con Mensah.

BIANCHETTI 5 – Soffre troppo la fisicità della punta avversaria.

LOCHOSHVILI 5 – Abbastanza bene da terzino sinistro, poi crolla nella ripresa rimediando un cartellino rosso nel finale.

ZANIMACCHIA 5,5 – L’unico a cercare la giocata, ma non incide.

CASTAGNETTI 5 – Tanti falli, poca costruzione.

COLLOCOLO 5,5 – Molto più macchinoso rispetto al solito.

VANDEPUTTE 5 – Non si rende pericoloso, spesso in difficoltà, viene sostituito a fine primo tempo.

VAZQUEZ 5,5 – Prova qualche strappo in mezzo al campo, ma crea poco.

BONAZZOLI 5,5 – Un solo tiro verso la porta avversaria, troppo poco.

BUONAIUTO 6 – Nella ripresa prova a saltare l’uomo, almeno inserisce fantasia alla manovra.

QUAGLIATA 5,5 – Impreciso a livello tecnico.

PICKEL 5,5 – Entra in una fase difficile del match, non fa nulla per cambiarla.

DE LUCA sv

CORINI 5 – Seconda sconfitta consecutiva, squadra in difficoltà, serve una svolta nella sosta.

Simone Guarnaccia – inviato a Mantova

