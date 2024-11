Mtv Ema 2024, trionfa Taylor Swift. Annalisa ‘Best italian act’

(Adnkronos) –

Taylor Swift trionfa agli Mtv European Music Awards (Ema) 2024. Premiata anche Annalisa che ha vinto il premio come Best Italian Act. “Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico lo abbiamo vinto perché lo abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare”, ha detto l’artista italiana in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Taylor Swift, che ha vinto nelle categorie Best Video con Fortnight (feat. Post Malone), Best Artist, Best Live e Best US Act, non era presente alla cerimonia di Manchester ma è stato trasmesso un suo videomessaggio registrato: “È davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest’estate”.

Ariana Grande ha vinto nella categoria Best pop, mentre la Best Collaboration è andata a Lisa featuring Rosalia per New Woman. Quest’anno, L’Icon Global degli EMA è stata assegnata al rapper statunitense Busta Rhymes: “È una sensazione incredibile”, ha commentato.

Tyla, che si è esibita nel corso della serata, ha vinto come Best Afrobeats, Best R&B. Benson Boone, che è apparso sospeso in aria suonando un pianoforte dorato, poi vinto il premio come Miglior artista emergente.

Rita Ora ha ricordato l’ex cantante degli One Direction Liam Payne. Ora, 33 anni, presentatrice della cerimonia a Manchester, era amica di Payne e aveva collaborato con il cantante per la canzone ‘For You’. “Liam Payne era una delle persone più gentili che conoscessi”, ha detto.