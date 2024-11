Alla Lav, la Lega anti vivisezione Onlus, un assegno da mille euro grazie a Luppolo in Rock. Il denaro è stato raccolto durante l’evento che si è tenuto quest’estate a Cremona alle Colonie Padane. “Un grande ringraziamento allo staff, agli organizzatori e ai soci del Luppolo In Rock”, ha scritto sulla sua pagina facebook Maria Pia Superti, presidente della sezione di Cremona della Lav, “che ci ha consegnato un mega-assegno di 1000 euro.

Non solo musica rock con gruppi internazionali, non solo birra, ma anche solidarietà per persone e animali. Grazie da parte dei gatti delle colonie feline di Po, grazie dai mici di Cremona Solidale e a tutti quelli di cui ci occupiamo quotidianamente con cibo, cure veterinarie e stalli”.

Lav è un ente che opera per il riconoscimento, il rispetto e la tutela dei diritti degli animali e per cambiare concretamente le loro condizioni di vita. Lav Cremona è impegnata in molte attività: tavoli informativi, campagne, raccolte firme, incontri con le istituzioni locali, incontri nelle scuole. Punto di riferimento per segnalazioni di maltrattamenti, abbandoni, colonie feline e raccolta di cibo distribuito in varie situazioni di bisogno.

