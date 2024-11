Avanti tutta a Cremona con il piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. “Siamo in procinto”, ha spiegato l’assessore comunale competente Luca Zanacchi, “di fare effettuare una verifica di tutte le linee vita della Cattedrale per andare ad operare su quella che sarà la conversione delle luci a Led”.

Interventi sono invece già stati completati in vari quartieri, in quanto “su una quota importante di punti luce sulla città ciclicamente si verificano dei malfunzionamenti. Si sta operando anche la sostituzione di trenta pali, mentre sono stati portati a termine altri interventi, come ad esempio la riqualifica straordinaria di tutto l’impianto elettrico del sottopasso ciclabile tra il quartiere Maristella e lo Zaist”.

Per quanto riguarda le varie segnalazioni dei cittadini su piazza Roma, è stata inoltrata da parte del Comune anche la segnalazione al gestore competente per far ripristinare i punti luce ai giardini pubblici.

Il servizio di Silvia Galli

