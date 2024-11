“Il sistema informatico di Regione Lombardia sta facendo davvero troppi errori e credo che i cittadini meritino più rispetto. Le scuse non bastano più, servono investimenti per garantire i servizi, ai medici così come ai cittadini. Oltre al bando Nidi Gratis, in questi giorni è andato in tilt per l’ennesima volta anche il software in uso ai medici di base che sono furenti perché così non riescono a lavorare e lo devono anche spiegare ai pazienti.

Evidentemente sul fronte informatico in Regione ci sono problemi seri che sarebbe il caso di affrontare al più presto, anche perché la legge di bilancio contiene l’abolizione delle ricette mediche cartacee dal 2025, anno in cui la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sarà solo digitale. Di questo passo rischiamo il caos assoluto”.

Lo dichiara il consigliere regionale Pd Matteo Piloni in merito al blocco del sistema informatico per le prescrizioni sanitarie e al malfunzionamento del sistema informatico regionale all’apertura, ieri alle 12, del bando Nidi gratis, rivolto alle famiglie con figli all’asilo nido.

“I fondi – spiega Piloni – risultavano erroneamente esauriti già dopo un’ora a causa di un errore tecnico e la Regione ha dovuto fronteggiare la rabbia di chi si era visto rifiutare la domanda”.

