Questa sera alle ore 21 a Cremona nella chiesa dedicata a S.Omobono, l’organista cremonese Paolo Bottini interpreterà musiche originali per organo di celebri operisti italiani quali Rossini, Donizetti, Bellini, Ponchielli e Puccini, a vent’anni dal restauro del settecentesco organo della chiesa effettuato dalla pontificia fabbrica d’organi “Inzoli/Bonizzi” di Crema.

Diversi celebri operitsi tra ‘800 e ‘900 si sono formati in primo luogo all’organo, svolgendo anche l’attività di organisti liturgici. Pochi però lasciarono composizioni originali per questo strumento. Oltre ai citati compositori verranno eseguiti pezzi orginali per pianoforte (Pnchielli), harmonium (Rossini), e per voci e orchestra (Verdi).

