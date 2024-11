Folla già dalla prime ore di questa mattina tra le vie Adda, Mincio e il sagrato della chiesa di Cristo Re, per il mercatino organizzato dal Comitato di quartiere 10 in occasione della festività del patrono di Cremona. Una lunga sequenza di hobbisti si sono presentati puntuali, come ormai avviene da qualche anno, con creazioni originali in stoffa, legno e lavori a maglia, bigiotteria ma anche oggetti di antiquariato, abbigliamento vintage, vinili, copricapi.

Spazio anche alla promozione della salute allo stand dell’associazione Diabetici presieduta da Mirella Marussich, dove le volontarie, coadiuvate da due infermiere professionali e da altrettanti medici, hanno somministrato i test per il controllo della glicemia e avviato la raccolta fondi con la vendita per beneficienza di decorazioni natalizie. Tra le associazioni di volontariato presenti, anche l’Apac, attiva nelle colonie feline della città e Sinpasi Due, presente proprio all’interno del quartiere con il proprio centro a favore dei bambini con problemi neurologici.

Una tradizione avviata ormai da qualche anno, che vede la collaborazione di Coop Lombardia e che offre una occasione di socializzazione importante.

© Riproduzione riservata