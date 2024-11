Risate a non finire, per uno spettacolo da tutto esaurito a Cremona (e non solo). Il giaguaro mi guarda storto conquista il Teatro Ponchielli, lo spettacolo di Teresa Mannino, scritto in collaborazione con Giovanna Donini e Maria Nadotti, consacra la comica diventata celebre grazie a Zelig e ora in tour nei teatri italiani.

“Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi”: attacca la one-woman show. E il suo primo desiderio è quello di ritrovare il suo pubblico, tra platea e palchetti, dalle prime file alle retrovie, per riconnettersi al mondo reale.

I racconti d’infanzia, la difficile relazione con l’attesa, la perplessità nei confronti degli “animali umani”, la stima per le formiche: il filo conduttore è il desiderio, lo stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Una continua interazione tra palco e platea, che cattura il Ponchielli in un viaggio comico e a tratti dissacrante.

Buona la prima, martedì a Cremona. Seconda e terza, mercoledì e giovedì sera, sono altrettanto sold out.

