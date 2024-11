Il maresciallo maggiore Eugenio Ferro è dal 24 ottobre scorso il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Vescovato. Originario di Cremona, 55 anni, diplomato geometra, si è arruolato nell’Arma nel 1992 quale Carabiniere Ausiliario per assolvere gli obblighi di leva. Tra le sue destinazioni successive: Gussola, Orio Litta, Montodine e Castelverde, in questi due casi nel ruolo di vicecomandante. Successivamente ha retto il Comando al N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Cremona, per poi passare al Comando Stazione Carabinieri di Cremona, in qualità di addetto. Dal giugno 2022 all’ottobre di quest’anno è stato comandante della Stazione di Robecco d’Oglio.

Nei giorni scorsi ha terminato gli incontri istituzionali e la prima presa di contatto con i territori dei comuni di Vescovato, Persico Dosimo, Gadesco Pieve Delmona, Cicognolo e Pescarolo.

Al suo posto nel Comune in riva all’Oglio è subentrato il maresciallo Cosimo Rodia. Originario della provincia di Brindisi, 35 anni, diploma di perito tecnico, dopo un biennale impiego nell’Esercito Italiano, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2010 e in prima destinazione da carabiniere è stato assegnato alla Stazione di San Daniele Po dove è rimasto fino al 2015. In seguito è stato trasferito alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cremona. Dopo la promozione a Maresciallo è stato destinato al Comando di Robecco D’Oglio la cui competenza comprende i comuni di Corte de’ Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone e Scandolara Ripa D’Oglio.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Col. Paolo Sambataro, ha augurato ai nuovi Comandanti buon lavoro.

© Riproduzione riservata