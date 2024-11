“Naturalmente, la mia pasticceria per tutti”: lo chef pasticciere e personaggio televisivo Damiano Carrara ha presentato il suo ultimo libro (Cairo edizioni) nell’ambito della Festa del Torrone e Book City. Facendo il pieno di pubblico a Spazio Comune venerdì sera. Un’occasione per ripercorrere la sua vita e carriera costruita tra due mondi. Carrara ha raggiunto la fama negli Stati Uniti prima di tornare in Italia, dove è diventato giudice di “Bake Off Italia”, ha partecipato a diversi programmi televisivi e nel 2021 ha realizzato il suo sogno aprendo l’Atelier Damiano Carrara a Lucca. “Il torrone è nella mia infanzia, lo mangiavo sempre con i miei nonni” ha detto.

E ha dato una ricetta gustosa per i telespettatori di CR1 e Cremonaoggi.it. Una mousse al torrone.

“Si fa una crema inglese con il torrone in infusione prima nel latte e nella panna, poi lo si filtra facendo una crema inglese semplice e aggiungere poi una gelatina e infine della panna semi montata. Ed ecco la bavarese al torrone che è la fine del mondo” ha detto