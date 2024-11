Mercoledì pomeriggio era stato travolto da una Fiat 500 mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in località Crespiatica, nel Lodigiano, all’altezza della curva del Tormo, sulla Serenissima in direzione Crema.

Un giorno dopo, in ospedale, è deceduto per le conseguenze di quell’incidente. Non ce l’ha fatta Giancarlo Barbati, 82enne residente a Pandino, che si è spento nella serata di giovedì al Maggiore di Cremona.

Le sue condizioni erano parse gravissime da subito, tanto che i soccorritori avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che aveva trasportato l’82enne a Cremona. L’82enne non ha mai ripreso conoscenza e nella mattinata di venerdì si è diffusa la notizia del suo decesso.

