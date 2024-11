Roma, incendio in appartamento a Torre Spaccata: 3 feriti, due sono gravi

(Adnkronos) – Incendio, verso le 5 di questa mattina, in un appartamento a Roma, in via Pippo Tamburri, zona Torre Spaccata. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno della casa. Due donne sono state soccorse con l’Autoscala e sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso, mentre la terza è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto, per poi essere trasportata in ospedale.

Per precauzione è stato evacuato tutto l’edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento è stato interdetto essendo andato completamente distrutto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine.