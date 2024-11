Su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, la Giunta nei giorni scorsi ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Uffici di ambito del Servizio idrico integrato. L’obiettivo finale è l’erogazione di un contributo regionale per supportare le attività legate ai programmi di riassetto delle fognature e degli sfioratori previsti dal regolamento regionale. Per l’ufficio d’ambito di Cremona il contributo, pari a 70mila euro, sarà finalizzato alla verifica degli sfioratori di piena.

“Regione Lombardia ha definito lo schema di convenzione con gli Uffici di ambito del Servizio idrico integrato operando per raggiungere l’obiettivo strategico di migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche, all’interno del Programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss)” spiega Sertori. “Tra gli ambiti di operatività e di attenzione – prosegue – come Regione ne avevamo individuato uno specificatamente mirato al miglioramento del Servizio idrico integrato (Sii) attraverso misure e interventi dedicati”.

“Da Regione Lombardia vengono garantiti 840.000 euro per 12 studi, uno per ciascuna provincia lombarda, che consentono di migliorare il Sistema idrico integrato” continua l’assessore. “Il monitoraggio delle esigenze territoriali effettuato con gli Uffici d’ambito ci ha consentito di avere un quadro delle necessità e delle urgenze che abbiamo definito sia per quanto riguarda il contributo concesso dalla Regione sia per quanto concerne i cronoprogrammi dei diversi interventi nel triennio 2024-2026”.

