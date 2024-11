I cittadini di età compresa tra i 65 e i 72 anni – nati dal 1952 al 1959 inclusi – e residenti nel territorio di Ats Val Padana, potranno richiedere gratuitamente la vaccinazione antipneumococcica, senza impegnativa, direttamente contattando le farmacie aderenti del territorio. Si tratta di un progetto sperimentare che durerà sei mesi.

Questo vaccino protegge contro le malattie provocate dallo Streptococcus pneumoniae, un batterio comunemente chiamato pneumococco, che può causare otite, sinusite e nei casi più gravi polmonite, meningite e sepsi (ovvero uno stato di infezione diffusa). Sebbene esistano più di 90 sierotipi di pneumococco, solo alcuni sono responsabili di malattia grave e decessi. Infatti, ogni anno il batterio causa oltre 6,7 morti per 100.000 abitanti (circa lo 0.9% di tutti i decessi).

L’età avanzata rappresenta un importante fattore di rischio, a causa del declino della funzionalità del sistema immunitario, delle importanti modificazioni fisiologiche dell’albero respiratorio e delle frequenti comorbilità. Per questo, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025, prevede la vaccinazione antipneumococcica con obiettivo di copertura al di sopra dei 65 anni pari al 75%.

“Tenuto conto che la vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per proteggersi dalle malattie causate dallo pneumococco e che nel nostro territorio i farmacisti hanno maturato nel corso degli ultimi anni una comprovata esperienza nella somministrazione dei vaccini anti-Covid19 e antinfluenzali, oltre ai classici canali di accesso alla somministrazione come i centri vaccinali e i medici di medicina generale, abbiamo messo in campo questo progetto che prevede la possibilità di effettuare anche nelle farmacie aderenti della nostra Ats la vaccinazione antipneumococcica” spiega Ida Ramponi, direttore Generale di Ats Val Padana.

“Le infezioni da pneumococco possono colpire chiunque” spiega Cecilia Donzelli, direttore della Struttura Medicina Preventiva nelle Comunità. “Tuttavia, alcune persone presentano un rischio maggiore di sviluppare forme gravi di malattia. Un importante fattore di rischio è l’età: i bambini sotto i 2 anni e gli adulti oltre i 65 anni sono i più vulnerabili alle infezioni pneumococciche. L’attivazione di questo progetto sperimentale in ATS, grazie alla disponibilità delle farmacie del nostro territorio, consente di ampliare i punti di offerta della vaccinazione antipneumococcica”.

Il progetto sperimentale, grazie alla collaborazione di Federfarma e attivo anche in Ats Brianza, ha una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili e con valutazione di ampliamento della platea dei destinatari.

“Un particolare ringraziamento a Federfarma e alle farmacie aderenti: la preziosa collaborazione dei farmacisti nella campagna di vaccinazione antipneumococcica potrà rappresentare un concreto e fattivo contributo al raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute dei cittadini” conclude Ramponi.

Per conoscere le farmacie di ATS alle quali rivolgersi per questa vaccinazione è sufficiente consultare il sito Ats, nella sezione Ultime Notizie in homepage. Inoltre, per ulteriori informazioni, è anche possibile consultare il sito www.wikivaccini.regione.lombardia.it o telefonare al numero verde di ATS Val Padana 800384384 dal lunedì al venerdì, 9 – 13 e 14 – 16.

