Incidente o bocconi avvelenati? Se lo chiedono i residenti di via Milano davanti all’ennesimo gatto trovato morto sul ciglio della strada, appena dopo il passaggio a livello. Il secondo in due settimane. “Ho ricevuto questa segnalazione e subito mi sono accorto che non si trattava del gatto della scorsa settimana. Molto simile, ma i colori non coincidevano,” dice Marco Barbieri, esponente di Novità a Cremona che farà un’interrogazione in consiglio comunale per capire la strada che vorrebbe prendere la giunta sul tema animali e proporre iniziative sulla sensibilizzazione cittadina.

“In città, purtroppo, non è raro trovare bocconi avvelenati, specialmente nei parchi cittadini o nelle zone più buie della città. Questo mi ha portato a non escludere questa ipotesi. Mi chiedo però come l’amministrazione stia affrontando questo problema. Non si sente alcuna campagna di sensibilizzazione a favore delle adozioni degli animali presenti al canile e al gattile e, inoltre, non ho mai visto una presa di posizione ufficiale da parte dell’assessore all’ambiente, che possiede appunto anche la delega agli animali. Qui abbiamo due gatti morti in due settimane; qualcuno avrà guardato le telecamere? Anzi, facendo un passo indietro e conoscendo la nostra città, ci sono telecamere in questa zona specifica? Viste le risse e le problematiche di vario genere, spero di sì,” conclude Barbieri.

