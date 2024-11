Si è trovato costretto a fare intervenire il 112 un cremonese di 67 anni minacciato prima verbalmente e poi con una spranga da un vicino di appartamento a cui aveva chiesto di rispettare il cartello condominiale che invita i residenti a chiudere la porta del vano biciclette. E dopo il doppio intervento delle forze dell’ordine, sabato scorso (i Carabinieri alle 13.30 e la Polizia di Stato alle 18) ha sporto denuncia querela per ingiurie, minacce e danneggiamento.

I fatti risalgono a venerdì 15 novembre quando, mentre si trovava in cortile accanto all’auto, incrociando il vicino gli ha chiesto se fosse lui a lasciare spesso aperto il portoncino. “Per tutta risposta – ci racconta – mi ha insultato con epiteti vari, passando poi a modalità più minacciose e dicendomi di stare molto attento a quello che facevo”. Il vicino di casa – come si legge nella denuncia ai Carabinieri – si è poi piazzato tra la portiera e l’interno della macchina come per impedire all’uomo di entrarvi.

“Me ne sono andato, ma la sera quando sono rincasato sono stato ancora accolto da insulti e non ho voluto darvi peso. Il giorno dopo però, sabato all’ora di pranzo, mentre ero in casa, ho sentito il vicino sbattere con una spranga contro la porta del locale biciclette, che si trova a meno di due metri dalla mia. Ho registrato i rumori e le sue frasi, anche l’invito ad uscire che mi avrebbe preso a bastonate e a quel punto ho chiamato il 112 che è intervenuto con una pattuglia del Radiomobile. Quando poi sono rientrato di sera ho scoperto che la telecamera di sorveglianza era stata rotta a bastonate. Ho chiamato nuovamente il 112, è stavolta è passata la Polizia”. “Le forze dell’ordine mi hanno detto di evitare il più possibile quella persona, a loro nota”, conclude il cremonese.

