Lo studio di Archtettura Ori e Arienti e lo studio di Architettura Gozzetti si sono aggiudicati il Primo Premio del Dubai Skyline Architecture Awards 2024, assegnato in occasione del Congresso “Construction & Real Estate Market in the UAE 2024” durante la cerimonia di premiazione lo scorso 27 Settembre, con il progetto Polo Verde di Cremona.

Il secondo edificio realizzato nell’ambito del Polo tecnologico nel comparto nord di Cremona (ex Macello) pota la firma degli architetti Maurizio Ori ed Ezio Gozzetti ed era stato proposto dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con EMAAR e il Dubai Institute of Design and Innovation.

La competizione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti che hanno presentato 62

progetti in ambito residenziale, commerciale e ricreativo, caratterizzati da elevati standard di efficienza energetica, sostenibilità ambientale e comfort. La giuria, composta da esperti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte, ha riconosciuto ai progettisti la capacità di coniugare un design all’avanguardia con soluzioni tecnologiche avanzate e un’attenzione particolare alle esigenze della società contemporanea.

Il successo di questo progetto rappresenta non solo un importante traguardo per gli Studi, ma anche un significativo riconoscimento del valore dell’architettura italiana nel panorama internazionale.

Il progetto Polo Verde, che reinterpreta il rapporto con la preesistenza attarverso la corte interna, il giardino, gli spazi pubblici e semipubblici, si caratterizza per le sue particolari caratteristiche di efficienza energetica, tecnologica e conseguente sostenibilità ambientale. Un approccio all’architettura di servizio alla collettività che ripropone “brani urbani” della città storica cremonese per la riqualificazione dei paesaggi di “cintura”.

