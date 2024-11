Regionali, exit poll: in Emilia Romagna avanti De Pascale (centrosinistra), testa a testa in Umbria

(Adnkronos) – Urne chiuse alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati al voto ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Partono ora gli scrutini. L’affluenza per entrambe le regioni era ieri in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, il candidato del campo largo Michele De Pascale è avanti con il 53-57% sulla candidata di centrodestra Elena Ugolini al 39-43 %.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali dell’Umbria, la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 46,5-50,5% mentre la candidata del campo largo Stefania Proietti è al 46-50%. Marco Rizzo (Alternativa Riformista Rizzo presidente, Democrazia Sovrana Popolare) è tra lo 0 e il 2%. Copertura del campione 80%.