Venerdì 22 novembre alle 20:45, all’ARCI Signorini di Via Castelleone 7/A a Cremona, Sinistra Italiana terrà un’assemblea pubblica aperta a iscritte, iscritti, elettori e simpatizzanti. L’incontro offrirà un’occasione di confronto diretto sui principali temi politici a livello locale, nazionale e internazionale.

In un contesto segnato da continui attacchi ai diritti e alla democrazia, come il recente DDL sicurezza repressivo e una Legge di Bilancio che trascura i bisogni reali del Paese, diventa essenziale promuovere un’alternativa basata su giustizia sociale e sostenibilità ambientale ed aprirsi ad un confronto ampio per rimettere la partecipazione al centro.

“Dobbiamo partire dai territori – afferma Paolo Losco, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Cremona – per dare voce a una sinistra che metta al centro le persone, i diritti civili e sociali e l’ambiente, opponendosi a politiche che amplificano le disuguaglianze. Questo incontro è un’occasione per rafforzare il dialogo con le persone, coinvolgendo non solo gli iscritti, ma anche chiunque desideri contribuire alla costruzione di una nuova proposta progressista. Solo dalla partecipazione si può pensare di partire per costruire una vera alternativa di giustizia sociale ed ambientale.”

La serata vuole essere un momento di discussione sulle priorità locali e sulle future iniziative, con l’obiettivo di tracciare un progetto politico capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. L’evento è aperto a tutti e gratuito.

Inoltre, per chi lo desidera, alle 19:15 si terrà una cena sociale di autofinanziamento con menù a prezzo popolare (per prenotazioni entro giovedì 21: sinistraitaliana.cr@gmail.com).

