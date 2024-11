Michele De Pascale 39 anni è il nuovo Presidente dell’Emilia Romagna con il 56% dei voti. Tra i consilgieri eletti anche l’ex sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla con quasi 6mila voti, 1300 dei quali solo nei Comuni di Castelvetro e Monticelli.

Con Quintavalla a Bologna sempre per il Pd anche l’ex sindaco di Travo Albasi. Gli unici Comuni del piacentino dove ha prevalso il centro sinistra sono appunto Travo, Monticelli e Castelvetro. Per il resto la Provincia di Piacenza è l’unica in Regione dove ha vinto il centrodestra. Per Quintavalla il nuovo Presidente saprà conquistare anche chi non lo ha votato.

Il servizio di Giovanni Palisto

