NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – L’incendio che ha riguardato un mezzo pesante in autostrada questa mattina poco dopo le 7 tra Castelvetro e Caorso sta causando grossi problemi ai collegamenti tra cremonese e piacentino. La chiusura dei caselli dell’A21 di Cremona e Castelvetro ha dirotatto tutto il traffico sulla viabilità ordinaria, con incolonnamenti che sul versante cremonese arrivano fino in tangenziale, dalla Tamoil verso il ponte in ferro.

L’autocarro che si è incendiato trasportava batterie per muletti. Le squadre dei Vigili del fuoco (due dal Comando di Cremona e altrettante da quello di Piacenza) hanno operato a lungo per spegnere le fiamme che hanno interessato tutto l’automezzo.

Ancora problemi in autostrada A21 dalle 7,20 di questa mattina, per l’incendio di un automezzo tra Castelvetro e Caorso. La circolazione è interrotta nella corsia sud e tra Cremona e il bivio per Fiorenzuola si è creata una coda di 4 Km. Chiusi i caselli di Cremona e Castelvetro.

L’incendio ha riguardato un mezzo pesante e sarebbe stato causato dallo scoppio di un pneumatico. Non si rilevano feriti. Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale di Cremona.

