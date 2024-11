Un incendio di vaste proporzioni con conseguenze ambientali potenzialmente molto gravi, quello che sta paralizzando il traffico sul tratto autostradale tra Cremona e Caorso dalle 7 di questa mattina. Le fiamme si sono propagate dalla zona degli pneumatici di un autocarro fino al suo interno dove si trovavano batterie per muletti. L’autista non si sarebbe accorto del problema se non dopo aver percorso 500 metri. Quindi si è fermato e solo per miracolo non sono state coinvolte altre vetture.

Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco sono state particolarmente delicate e per questo si è reso necessario interrompere del tutto la circolazione. Attorno alle 10, tre ore dopo l’evento, e con le fiamme domate, gli operatori stanno rimuovendo la carcassa del camion per portarla nella piazzola di sosta più vicina e riaprire una delle due corsie di marcia in direzione sud.

