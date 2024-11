La Fondazione Italiana Ambiente (FIA), in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, ha celebrato oggi la “Festa dell’Albero 2024”, un evento speciale dedicato alla sensibilizzazione dell’importanza della natura e al valore di mettere a dimora nuovi alberi. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si è svolta presso la Scuola Primaria “Bianca Maria Visconti” e ha coinvolto i suoi 239 alunni, in una giornata che ha unito educazione ambientale, sostenibilità, poesia e musica.

Gli alberi sono il polmone verde del nostro pianeta: forniscono ossigeno, assorbono anidride carbonica, migliorano la qualità dell’aria e favoriscono la biodiversità. Con questa iniziativa, la FIA ribadisce il suo impegno nel promuovere il rispetto per l’ambiente attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Durante l’evento sono stati messi a dimora 11 nuovi alberi, uno per ciascuna classe della scuola, come simbolo di crescita e di speranza per il futuro. I bambini hanno partecipato attivamente annaffiando gli alberi con i loro innaffiatoi, creando così un legame diretto con la natura. Ogni alunno ha ricevuto inoltre un vasetto di viole, per portare a casa un piccolo contributo verde.

L’esperta florovivaista, Giuseppina Beretta ha spiegato agli alunni le tipologie di alberi messi a dimora e l’importanza di prendersene cura nel tempo. Sono state messe a dimora diverse specie di alberi. Ogni albero contribuirà a creare uno spazio verde ricco di colori, profumi e vita, sensibilizzando i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente.

La giornata è stata arricchita dalla lettura di poesie dedicate agli alberi, scritte e recitate dagli stessi alunni, e dall’interpretazione di canzoni a tema, tra cui la toccante “Lo chiederemo agli alberi” di Simone Cristicchi. A chiudere il cerchio di un’esperienza significativa, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutte le classi coinvolte.

Il Presidente della Fondazione Italiana Ambiente, Fabio Bertusi ha dichiarato: “Ogni albero che piantiamo oggi è molto più di un simbolo: è un impegno verso un futuro più verde, più sano e più sostenibile. Lavorare al fianco dei giovani, come gli alunni della Scuola Primaria ‘Bianca Maria Visconti’, è per noi della Fondazione Italiana Ambiente un segno di speranza concreta. Sono loro i custodi di domani, e attraverso il loro entusiasmo, la loro creatività e il loro coinvolgimento, possiamo coltivare non solo alberi, ma una nuova cultura del rispetto per l’ambiente. Questa terza edizione rappresenta per noi un traguardo importante. Conferma il ruolo della FIA, all’interno del nostro territorio, come promotrice di iniziative che uniscono educazione ambientale e azione concreta. Ogni albero che piantiamo oggi è una promessa per il domani, un seme di consapevolezza che crescerà insieme alle nuove generazioni. Ringrazio il Sindaco Andrea Virgilio, la Consigliera Graziella Locci, le Maestre della scuola e tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Grazie soprattutto ai bambini, i veri protagonisti di questa festa, e a tutti coloro che credono che anche un gesto semplice, come piantare un albero, possa fare la differenza. Come Fondazione, continueremo a impegnarci per diffondere l’amore per la natura e la consapevolezza che prendersi cura del nostro pianeta è prendersi cura di noi stessi e delle generazioni future. Insieme, possiamo costruire un futuro più verde.”.

All’evento ha partecipato il Sindaco Andrea Virgilio: “La Festa dell’albero 2024 che oggi celebriamo ci ricorda che il futuro, nostro e della nostra comunità, è nelle mani delle nuove generazioni e di tutti i cittadini che, credendo nell’importanza di valori fondanti come il rispetto per l’ambiente e la natura, il senso civico, la partecipazione attiva e la sostenibilità, contribuiscono a rendere migliore il mondo e il territorio che abitiamo. Ogni albero piantato, ogni piantina donata, è un’azione simbolica che testimonia quanto ognuno di noi possa fare, nel quotidiano, per un fine comune. Il mio profondo e sincero ringraziamento va alla Fondazione Italiana Ambiente e al presidente Fabio Bertusi per questa iniziativa che fa onore non soltanto al loro impegno ma a tutta la nostra città. Che feste come questa siano propulsive e si moltiplichino, generando e alimentando una nuova consapevolezza di cui abbiamo bisogno, come cittadini e anche come amministratori”.

Il Sindaco Virgilio è stato accompagnato dall’Assessore all’Ambiente, Simona Pasquali, e da quello all’Istruzione, Roberta Mozzi.

Inoltre, in rappresentanza della Provincia di Cremona ha portato il suo saluto Graziella Locci, titolare della delega all’Ambiente dell’Ente: “A nome della Provincia di Cremona, voglio sottolineare quanto la Festa dell’Albero sia un’occasione speciale per celebrare il nostro legame con la natura. Gli alberi sono simboli di vita, crescita e speranza, e questa giornata ci ricorda l’importanza di tutelare il nostro patrimonio ambientale. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Italiana Ambiente per aver organizzato questo evento di valorizzazione e di educazione ambientale, un’opportunità preziosa per sensibilizzare grandi e piccoli sul rispetto per l’ambiente. Piantare un albero non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto verso un futuro più verde e sostenibile per le nuove generazioni. Grazie a tutti gli alunni e alle loro maestre che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.”.

Durante la Festa gli alunni della scuola non solo hanno partecipato attivamente alla messa a dimora degli alberi, ma hanno anche espresso la loro creatività attraverso disegni, poesie e riflessioni dedicate al tema degli alberi e della natura.

Questi lavori, frutto dell’impegno e della fantasia dei giovani alunni, sono stati donati alla Fondazione Italiana Ambiente e al Sindaco Andrea Virgilio come simbolo di gratitudine e partecipazione. I loro elaborati rappresentano un messaggio potente sull’importanza della tutela del nostro pianeta, visto attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

La Fondazione Italiana Ambiente si conferma come promotrice attiva di eventi che educano e coinvolgono i cittadini nella tutela del territorio. Organizzare la Festa dell’Albero rappresenta per la FIA un’occasione non solo per piantare alberi, ma anche consapevolezza e impegno per il nostro territorio.

Con il sole a illuminare le attività e l’entusiasmo di centinaia di bambini, la Festa dell’Albero 2024 ha rappresentato un momento di condivisione e di speranza, un seme piantato oggi per il bene delle generazioni future.

