Il sindaco di Torre de’ Picenardi Marcello Volpi interviene sul caso di meningite che ha colpito un residente del paese. “Il mio primo pensiero e quello dell’Amministrazione Comunale tutta, va a questa persona, che sta lottando per la vita e che sta vivendo un male doloroso da cui mi auguro possa riprendersi più forte di prima”, afferma il primo cittadino che prosegue con l’esprimere il ringraziamento “alle attività commerciali del paese, ai negozi, ai bar, a tutti gli esercenti dei locali pubblici del paese, perché hanno aiutato e supportato il mio lavoro e quello di ATS, sia nei primi aiuti al paziente, sia nelle fasi successive di diffusione delle informazioni necessarie per una corretta comunicazione rispetto alle procedure di profilassi attivate presso gli ambulatori medici di giovedì 21 novembre 2024.

“Un grazie inoltre ai dipendenti comunali, immediatamente pronti a dare adeguata comunicazione rispetto a quanto, di ora in ora, stava emergendo, e per la loro disponibilità concreta e operativa dimostrata presso l’abitazione del soggetto colpito dal batterio”.

“In momenti come questi la solidarietà è l’unica risposta possibile, e Torre de’ Picenardi ha dimostrato, ancora una volta, la propria umanità e il proprio spirito di comunità solidale. Nessuno, in questa emergenza, ha colpe, sia chiaro. Cercare capri espiatori serve solo a semplificare una situazione complessa e a distogliere l’attenzione dalle azioni costruttive che dobbiamo intraprendere tutti insieme. Ogni decisione è stata presa con la volontà di fare il meglio possibile, considerando le difficoltà del momento. In questo senso, Torre de’ Picenardi ha saputo rispondere con grande dignità e senso di responsabilità.

“Ringrazio anche quei cittadini che, con garbo, hanno chiesto notizie circa la salute del paziente e che cosa fosse necessario fare in vista della profilassi garantita da ATS.

“Infine – conclude il sindaco – ringrazio la stessa ATS per l’impegno, la prontezza e le risorse umane messe in campo per sostenere e supportare la comunità torrigiana, ringrazio i medici intervenuti e la Dott.ssa Cecilia Donzelli per il gentile senso di collaborazione dimostrato. Ringrazio allo stesso modo i nostri medici di base, il Dott. Corbani e la Dott.ssa Pini, pronti a dare risposte alle tante chiamate e ai messaggi che man mano sopraggiungevano da parte di cittadini ragionevolmente preoccupati”.

