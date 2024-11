Un caso di meningite certificato a Torre de’ Picenardi. A segnalarlo, in data 20 novembre, è stata ATS Valpadana sia al sindaco torrigiano Marcello Volpi, sia ai gestori di due locali, perché è proprio un cliente abituale di queste due strutture ad avere contratto il virus.

In particolare l’ATS sarebbe riuscita a rintracciare tutti i contatti stretti della persona colpita da meningite, sottoponendo agli stessi la farmaco-profilassi specifica. Gli stessi contatti saranno tenuti sotto stretta sorveglianza nei giorni a venire, dato che il periodo di incubazione, in media di 3-4 giorni, può andare dai 2 ai 10 giorni al massimo.

La profilassi per i contatti stretti à già avvenuta a Cremona mercoledì, ma sarà possibile ricevere il farmaco dalle 9.30 alle 16.30 di giovedì a Torre de’ Picenardi nel Punto Prelievi di vicolo delle Roste. In alternativa è possibile rivolgersi al medico curante. Il contagio non avviene con contatti occasionali, mentre può avvenire in caso di contatti ripetuti con la persona colpita dal meningogocco. Febbre elevata, vomito, mal di testa e rigidità del collo sono i sintomi principali.

G.G.

© Riproduzione riservata