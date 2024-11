La nuova edizione di #OpenUnicatt sceglie Cremona come prima tappa del viaggio che porterà gli studenti a scoprire tutti i campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Venerdì 22 novembre, a partire dalle 9.15, sarà possibile scoprire le opportunità che offre il campus di Santa Monica, a partire dai corsi di laurea triennali e magistrali attraverso colloqui con tutor e studenti, dalle 9.30 alle 17.15, ma anche i servizi come EDUCatt, la Fondazione senza fini di lucro cui l’Università Cattolica ha affidato il compito di erogare i servizi relativi al diritto allo studio a favore degli studenti durante il loro percorso universitario, il Polo studenti, i Servizi per l’inclusione, UCSC International e Informagiovani di Cremona.

Dopo aver ritirato il kit di benvenuto, i partecipanti saranno protagonisti di un tour guidato nel nuovo campus di Santa Monica, dove si respirano storia e rinascita culturale. Qui tecnologia avanzata, cultura, arte e attenzione alla sostenibilità permettono uno sguardo sul mondo, all’interno di un ambiente ideale. Il polo si compone di un’aula magna, 19 aule, un laboratorio di informatica, numerosi laboratori di ricerca e per le esercitazioni didattiche, sale studio, una biblioteca con oltre 14mila volumi e varie aree di aggregazione.

Per gli studenti delle scuole superiori e gli interessati alle lauree triennali, alle 9.30, in aula B.001, si terrà l’incontro “Dall’Università al mondo del lavoro: le esperienze dei nostri laureati, ora professionisti”. Alle 10.30, nella stessa aula, avrà luogo la presentazione della Laurea triennale in Economia aziendale con il benvenuto di Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e il workshop “Economy Lab, tra innovazione e tradizione: riflessioni sulle imprese del Made in Italy”. Sempre alle 10.30, nell’aula B.006, si terrà la presentazione della Laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, con il workshop “Food Lab: dimostrazioni guidate presso i laboratori di ricerca della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali”.

Alle 12.15, in aula B.001, sarà la volta della presentazione dei criteri di ammissione, dei contributi, delle borse di studio e agevolazioni disponibili, mentre alle 12.45, in aula A.002, sarà offerto un light lunch.

Nel pomeriggio, si riprende con i colloqui individuali di orientamento psicoattitudinale con gli esperti, dalle 14.30 alle 17.15 in aula B.011

mentre i colloqui per conoscere l’Università Cattolica, i corsi di studio del campus di Cremona e la possibilità di confrontarsi con i docenti, gli studenti e lo staff amministrativo saranno disponibili nelle aule B.009 e B.010 dalle 14.30 alle 17.30.

Agli studenti laureandi e laureati, invece, sono dedicate le presentazioni delle lauree magistrali. La Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, dopo il benvenuto del preside Pier Sandro Cocconcelli, presenterà i corsi magistrali, dalle 15.15 alle 17.15 in aula B.005: Agricultural and food economics, Food processing: innovation and tradition, Scienze e tecnologie alimentari, Agricoltura sostenibile e di precisione. A seguire, gli speed talk faranno incontrare docenti e studenti delle lauree magistrali con i partecipanti all’Open day attraverso brevi colloqui individuali.

Dalle 15.15 alle 17.15, in aula B.004, vi sarà la presentazione della Laurea magistrale in Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment, Interfacoltà di Psicologia e Scienze Agrarie, alimentari e ambientali, con il benvenuto di Alessandro Antonietti, preside della Facoltà di Psicologia, la visita al laboratorio Consumer LAB e gli speed talk.

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, invece, presenta la Laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale dalle 16.00 alle 17.15 in aula B.002, con il benvenuto del preside Allena e le testimonianze degli studenti. Il campus party, dalle 17.15 alle 18.30 chiuderà la giornata con aperitivo e Dj set.

