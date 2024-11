Le premesse per una serata all’insegna delle risate intelligenti c’erano tutte e non sono state disattese: lo spettacolo “Momenti di trascurabile (in)felicità”, secondo appuntamento della stagione di prosa del teatro di Cremona dopo l’esordio con Teresa Mannino, ha conquistato gli applausi del pubblico accorso numeroso al Ponchielli.

Sul palco Francesco Piccolo accompagnato da Pif ha portato vezzi e nevrosi, consuetudini e segreti tratti dai suoi libri che passano in rassegna attimi felici e infelici dell’esistenza sui quali non c’è solitamente tempo o pazienza di soffermarsi. Ironici pensieri in libertà, cinici e reali, che spaziano dagli amori a distanza alle feste di compleanno dei bambini.

Un racconto che attinge ai dettagli del quotidiano per riproporli con apparente semplicità come si farebbe ad una cena fra amici ma in realtà con un talento nell’affabulazione tipico di Piccolo e Pif capaci di divertire senza mai annoiare. Non è mancata una citazione della presunta rivalità della città del Torrazzo con Piacenza, per sollecitare il pubblico davanti al microfono: alla fine infatti la parola è passata alla platea, chiamata a condividere le proprie divertenti esperienze.

