I Carabinieri della Stazione di San Daniele Po hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna di 39 anni che la sera del 9 ottobre scorso aveva avuto un incidente stradale nel comune di Malagnino, alla guida di un’auto non di sua proprietà.

La donna stava percorrendo la SP 87 quando, all’incrocio con via Cascina Sette Pozzi, aveva perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa in un campo a bordo strada. I Carabinieri di San Daniele Po, intervenuti sul posto, avevano effettuato i rilievi del caso, e successivamente avevano raggiunto la donna in ospedale, dove era stata trasportata in codice verde per le ferite riportate. Avevano quindi chiesto ai sanitari di eseguire gli accertamenti clinici finalizzati a verificare l’eventuale stato di ebbrezza o l’uso di droghe da parte della conducente.

Dagli esiti era così emerso che la donna aveva un tasso alcolico di oltre 1,50 g/l, il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale, è stata denunciata all’Autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

