Putin: “Russia ha armi uniche, nessuno può fermare missile Oreshnik”

(Adnkronos) –

“Nessuno ha le armi di cui dispone la Russia. Nessuno può intercettare il missile Oreshnik”. Vladimir Putin invia un nuovo messaggio all’Occidente. Il presidente della Russia si esprime nel vertice con il ministero della Difesa, rappresentanti del comparto militare-industriale e tecnici addetti allo sviluppo dei missili. Le parole di Putin arrivano a 24 ore dall’attacco missilistico condotto ieri contro la città ucraina di Dnipro: nel raid, Mosca ha utilizzato un nuovo missile a medio raggio. Il test di ieri, secondo il leader del Cremlino, è stato “un successo”.

“La Federazione russa continuerà a testare i missili più moderni, anche in condizioni di combattimento, in base alle minacce portate alla sua sicurezza”, le parole del presidente riportate dall’agenzia Tass.

“Il missile Oreshnik non è un aggiornamento di sistemi vecchi. E’ un progetto moderno. Nessuno ha sistemi come il missile Oreshsnik. Attualmente, nel mondo non esistono sistemi in grado di intercettarlo. Oreshnik è una valida garanzia a difesa dell’integrità territoriale della Russia”, aggiunge Putin, annunciando l’avvio della produzione in serie del nuovo missile che “è un’arma ad alta precisione, non un’arma di distruzione di massa”. “La Russia -afferma ancora- sta lavorando su un’intera linea di missili a medio e corto raggio. Altri sistemi attualmente vengono testati e viene pianificata la loro produzione in serie”.