Segreteria provinciale del PD, tra i papabili c’era Fabiola Barcellari che si era messa a disposizione, ma si è ritirata dalla corsa.

“Dopo un’attenta valutazione e dopo anche le varie uscite del segretario provinciale in carica, ho riflettuto molto e ho deciso di ritirare la mia disponibilità in quanto voglio dedicarmi in maniera completa a 360° all’attività di consigliere comunale e di presidente della commissione ambiente. Credo che il Pd di Cremona non sia ancora pronto perché ci sia una donna che possa fare la segretaria provinciale, questo è un mio pensiero. E augurerò buon lavoro e supporterò l’eventuale candidato e il segretario provinciale che verrà eletto”.

Fabiola Barcellari che ha ruoli importanti nel Pd, essendo tra l’altro anche membro della direzione regionale del Pd, oltre a essere responsabile organizzativa, membro della segreteria cittadina e consigliere comunale, ha spiegato che se avesse portato avanti la sua candidatura, sul suo programma ci sarebbe stata condivisione e collaborazione. “Sono note fondamentali, troppo spesso termini utilizzati a sproposito, ma avrei cercato appunto di costruire un gruppo di lavoro esteso a tutto il territorio, non solo alla città, ma anche alla provincia.

Perché è fondamentale ricostruire i circoli nei piccoli paesi, far tornare il popolo democratico del PD a lavorare insieme sui numerosi temi che riguardano il nostro territorio. E poi c’è il tema del lavoro, della sicurezza, della salute, tutti i temi importanti che stanno a cuore al nostro partito. Dopodiché io darò la massima disponibilità e collaborazione al segretario che arriverà”.

© Riproduzione riservata