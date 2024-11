Un tema stimolante quanto mai difficile da approcciare, il “vuoto“. Questo è il vero protagonista della quarta edizione del Premio Letterario “Città di Cremona”. Al termine della cerimonia di premiazione svoltasi al Museo Civico il primo posto è andato al cremonese Nicola Maria Fioni con “Il banco di Tazio” mentre il “premio speciale studenti” se lo è aggiudicato Luca Bresciani con “Siamo tutti vuoto a perdere”.

Prima dell’annuncio del primo posto, l’attore Massimiliano Pegorini ha letto una sintesi del racconto vincitore creando atmosfera e suspense, poi il cremonese è stato chiamato sul palco a ricevere premio e gli applausi del pubblico. “Mi sembra di aver appena vinto un Gran Premio – racconta Fioni – Sentire il racconto letto ad alta voce è stato molto toccante. Uno scrittore scrive per essere letto, ma vedere questo momento dal vivo mi ha quasi scosso, a maggior ragione dopo aver visto la commozione di alcuni. La mia storia è romanzata, ma anche molto vera. Quando ero al liceo è venuto a mancare un ragazzo nostro coetaneo, Michelangelo, questa perdita è stata avvertita da tutta la popolazione. Recentemente ho perso mia mamma a causa di un tumore, tutti questi eventi mi hanno aiutato sia a scrivere il brano che ad andare oltre al dolore, ad accettarlo come parte della vita“.

Ai vincitori, oltre agli attestati, anche dei premi in denaro, finanziati dall’Associazione culturale “Lo Studiolo”: €1500 per il primo classificato e €750 per il vincitore del premio riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

La consegna dei premi ai vincitori si è svolta sabato 23 novembre in sala Manfredini del Museo Civico, alla presenza dell’assessore alla cultura Rodolfo Bona, i componenti della Giuria presieduta da Elena Cappellini, Fausto Cacciatori e Daniela Mondini in rappresentanza dell’Associazione lo Studiolo (che ha collaborato all’organizzazione). Completano la giuria di esperti, Paolo Bonini, Silvia Camisaschi, Giuseppina Carutti, Chiara Denti, Giovanni Raimo. Il Premio Letterario è patrocinato dal comune di Cremona, l’iniziativa è stata organizzata dalla casa editrice Cremonabooks.

Nato dalla volontà di coinvolgere giovani e scuole, il concorso si è rivolto ad autrici e autori di età pari o inferiore a 35 anni. La Giuria ha valutato 28 elaborati di autori provenienti da Cremona e provincia e da numerose altre città (Aosta, Biella, Cuneo, Frosinone, Monza, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pisa, Ragusa, Roma, Siena, Torino, Trapani, Udine, Varese). In gara anche molte scuole della provincia cremonese (Liceo Anguissola, Liceo scientifico Aselli, Liceo Vida, IIS Einaudi di Cremona e Liceo Racchetti-Da Vinci di Crema), ma anche di altre città (Liceo artistico Toschi di Parma).

All’evento, oltre alla proclamazione dei vincitori, anche la presentazione del volume che raccoglie i racconti selezionati e ritenuti meritevoli dalla giuria in vendita da CremonaBooks.



Classifica premio “letterario Città di Cremona”

1° “Il banco di Tazio” – Nicola Maria Fioni

2° “Spazio prossimale” – Francesca Dentis

3° “Amate una testa vuota” – Marta Compiani

4° “Il lago” – Gabriele Gargani

5° “La panchina” – George Ocativan Luca

6° “Preghiera” – Davide Schiavon

7°a pari merito “Solo nella vasca si dicono i segreti” – Beatrice Crudo e “Solo il vuoto dentro e fuori” – Marta Lazzari

8° “Fusilli al pomodoro” – Marialaura Rea

Luca Bresciani, vincitore del premio speciale studenti

Lorenzo Scaratti

