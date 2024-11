Critical Mass Cremona torna a radunare la cittadinanza per portare il proprio dissenso sul tema del clima e dell’ambiente: l’appuntamento è per il 29 novembre, con una pedalata di protesta che partirà da piazza Roma, diretta verso Casanova del Morbasco, per sostenere il comitato di cittadini che si è formato contro la realizzazione di un impianto di biometano, e passerà poi da Cavatigozzi, a sostegno del progetto di realizzazione del Bosco delle api.

“Anche quest’anno sono ormai 45 i giorni con concentrazioni di inquinanti (pm10) oltre i limiti di legge” commentano gli organizzatori. “Pedaleremo questo mese verso Casanova, dove è nato un comitato di cittadini che hanno deciso di mobilitarsi contro l’ennesimo impianto di Biometano voluto da A2A che, uscita sconfitta da Gerre, si ripresenta dall’altra parte della città, imponendo un impianto che aggraverà la qualità dell’aria e peggiorerà ulteriormente la salute della popolazione già fortemente colpita.

Per ribadire la necessità di respirare aria pulita ci fermeremo a Cavatigozzi dove incontreremo Greenpeace Cremona che ci racconterà del “Bosco delle api” un progetto sperimentale dedicato alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia degli insetti impollinatori alle porte di Cremona. Invitiamo allora a una pedalata collettiva per scoprire insieme le contraddizioni che il nostro territorio vive e per ribadire che un altro mondo è possibile e sempre più necessario”.

