Leclerc contro Sainz, scintille via radio alla Ferrari – Video

(Adnkronos) – Charles Leclerc contro Carlos Sainz, tensione alle stelle alla Ferrari nel Gp di Las Vegas. Il pilota monegasco chiude al quarto posto, alle spalle dello spagnolo. Via radio, Leclerc non nasconde la frustrazione per il comportamento del compagno di squadra, ‘reo’ di non tenere conto delle indicazioni che arrivano dai box.

Su X rimbalzano clip delle conversazioni via radio. Dal muretto, avvisano Leclerc che Sainz ha ricevuto istruzioni chiare: “A Carlos è stato detto di non superare, gli è stato detto di non metterti pressione. Devi solo gestire le gomme”, il messaggio a Leclerc. Passano pochi secondi e Sainz supera il compagno di squadra. “Provate in spagnolo…”, la replica seccata di Leclerc.

“Ho fatto il mio dovere, a forza di essere gentile rimango sempre fregato. So che devo stare zitto, ma è sempre la stessa cosa…”, la riflessione amara di Leclerc alla fine della gara, quando il monegasco chiude al quarto posto e Sainz sale sul podio.