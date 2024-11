Lo scorso 7 novembre la classe 4DLIC del Liceo Aselli, accompagnata dalle prof.sse Donatella Brambilla e Germana Bertuccioli, si è recata alla fiera “Ecomondo” di Rimini, insieme a due classi dell’Istituto “Ghisleri” e a una classe del Liceo Linguistico “Beata Vergine” di Cremona.

Questa è stata la tappa conclusiva del percorso di PCTO denominato “La transizione ecologica”, promosso dal gruppo HAPPY SRL, player europeo nel settore degli imballaggi per alimenti, in collaborazione con la Fondazione Masserini. Iniziata nel precedente anno scolastico, l’attività di PCTO era incentrata sul tema della sostenibilità e dell’utilizzo responsabile e consapevole della plastica: gli studenti erano stati coinvolti in incontri informativi, nella visita all’azienda Magic Pack di Verolanuova e nella produzione di elaborati di approfondimento su questa tematica indiscutibilmente attuale.

I promotori di questo percorso hanno premiato il lavoro dell’alunna Sofia Minuti, un testo argomentativo in cui la descrizione chiara ed esaustiva del percorso di PCTO si è coniugata alla consapevolezza della complessità del tema dell’utilizzo della plastica e della sostenibilità degli imballaggi. Il premio ha consentito alla nostra studentessa di prendere parte alla tavola rotonda “Riciclo delle vaschette in plastica, innovazione e buone pratiche per alimentare la sostenibilità” che si è tenuta alla fiera “Ecomondo” di Rimini all’inizio di novembre.

Alle voci del mondo accademico e imprenditoriale, da Carlo Alberto Pratesi (docente di Marketing all’Università Roma Tre) ad Antonio Furiano (responsabile riciclo Corepla), da Claudio Bilotti (manager Versalis) a Pietro Spagni (amministratore delegato AMP recycling), da Vittorio Brinati (responsabile acquisti packaging Esselunga) a Martina Toni (ricercatrice presso l’Università Roma Tre), si è così aggiunta anche quella della giovane liceale cremonese.

Avvalendosi di alcune tecniche di public speaking apprese durante il percorso di PCTO, Sofia Minuti, con approccio sapiente e critico, ha evidenziato quanto sia importante l’informazione nella diffusione di progetti di sostenibilità degli imballaggi che possano sensibilizzare i più giovani, progetti spesso avviati da realtà imprenditoriali del territorio, come l’azienda Magic Pack visitata.

A conclusione della tavola rotonda, un gruppo selezionato di studenti, composto da Michele Caponi, Camilla Toscani e Chiara Zelioli, ha partecipato alla realizzazione di un video che sintetizzasse l’esperienza fatta.

Un percorso di PCTO articolato e complesso, che ha prodotto ottimi risultati.

