Anche le scuole di Sesto Cremonese hanno voluto dare il proprio contributo nelle celebrazioni del 25 novembre. Perché la lotta contro la discriminazione e gli stereotipi di genere, parte dalla scuola. Così bambini e insegnanti, insieme all’assessore Jurgita Gelumbauskaite, si sono muniti di tempere rosse e pennelli, creando tanti piccoli lavoretti, per “ricordare e dare un segno in questa giornata contro la violenza sulle donne”.

Dopo aver ascoltato la canzone di Ermal Meta “Vietato morire”, gli studenti hanno scelto una frase, “E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai!”, su cui hanno poi lavorato in un vero e proprio laboratorio creativo, per portare la propria voce alla comunità di Sesto.

