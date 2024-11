E’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cremona (https://albo.comune.cremona.it/jalbopretorio/) l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un’associazione di volontariato per la gestione dell’oasi felina comunale, situata in via Brescia a Cremona, e per il supporto all’accudimento delle colonie feline del territorio del Comune di Cremona per gli anni 2025-2027.

Con successiva procedura, che sarà espletata tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. Regione Lombardia, sarà individuata l’associazione con la quale il Comune sottoscriverà una convenzione a norma dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 riguardante la collaborazione e la cooperazione con l’Amministrazione comunale nelle attività che riguardano la tutela degli animali d’affezione, in particolare felini, nonché la gestione della struttura.

L’istanza di partecipazione, con la relativa documentazione allegata, deve pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@comunedicremona.legalmail.it entro le ore 16 del 10 dicembre 2024, pena il mancato invito alla successiva procedura comparativa.

Tutte le indicazioni per la presentazione della candidatura e della documentazione da allegare all’istanza sono disponibili nel documento pubblicato all’Albo Pretorio. Eventuali informazioni e chiarimenti possono chieste scrivendo all’indirizzo info.ambiente@comune.cremona.it.

© Riproduzione riservata