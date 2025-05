Domenica 11 maggio si concluderà ufficialmente il mandato del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri della società Canottieri Flora. Al termine dell’Assemblea sociale, i soci saranno chiamati a esprimere il proprio voto per il rinnovo delle cariche, con le urne aperte fino alle ore 21.

Il nuovo Consiglio Direttivo vedrà un’ampia rosa di candidati: tra i nomi in corsa figurano Aristide Arcari, Leonardo Benedusi, Roberto Bodini, Simone Bolsi, Marzio Busseti, Nicolò Dossena, Pierangelo Fabris, Marco Ferlenghi, Alessandro Milano, Paolo Monteverdi, Emanuel Pedroni, Alberto Superti, Filippo Verona, Paolo Villa e Diego Zambelli. Ogni votante potrà indicare fino a un massimo di sei preferenze.

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, si potranno esprimere fino a due preferenze. In lizza ci sono Manuele Lazzarini, Francesco Piccioni, Pierluigi Torresani ed Emilio Zambelli. Anche per il Collegio dei Revisori sarà possibile votare fino a due nomi, che verranno resi noti in prossimità della votazione.

La Commissione Elettorale si riserva il diritto di verificare l’autenticità delle deleghe presentate: non saranno accettate quelle prive del numero di tessera o della firma originale del delegante.

Particolare attenzione è riservata anche agli associati minorenni appartenenti alle categorie “Ragazzi” e “Juniores”. In questi casi, il voto potrà essere esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale o la tutela. I genitori interessati dovranno compilare un modulo firmato da entrambi, disponibile online o presso la segreteria, e allegare copia del documento d’identità del minore e del genitore non votante se assente. Qualora il diritto di voto spetti a un solo genitore o tutore, sarà necessario presentare un’autocertificazione con relativa documentazione. Gli associati Juniores maggiorenni potranno invece votare in autonomia.

