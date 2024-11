E’ passata una settimana dalla presentazione della sezione La scuola in Ospedale, allestita dentro la Pediatria dell’Ospedale di Cremona. Massimo Brugnini, presidente dell’associazione Bi.Genitori con la collaborazioni di altri volontari di Casalbuttano, si sono attivati per raccogliere materiale di cancelleria da consegnare in reparto. “Nella giornata di oggi abbiamo consegnato al dottor Claudio Cavalli direttore del reparto di pediatria, matite, pastelli, quaderni ed altro materiale utile per questa bellissima iniziativa” fanno sapere dall’associazione.

Una collaborazione consolidata da sette anni con Bi.Genitori che in occasione delle festività ha sempre cercato d’essere presente con regali per i piccoli pazienti ricoverati. Sempre nella giornata di oggi l’associazione ha consegnato alla Dott.ssa Antonella Laiolo del centro vaccinale di via Dante una serie di gadget destinati a più piccoli.

Il prossimo appuntamento, già programmato sarà quello di Santa Lucia in Pediatria con la consegna dei regali, mentre la prossima domenica 1° dicembre saremo in piazza libertà a Casalbuttano per l’accensione dell’albero di Natale con tante sorprese per tutti.

