Dopo aver rubato un auto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale: è finito così nei guai un uomo, denunciato per una serie di illeciti. Erano le 20.45 di venerdì scorso quando si è verificato il sinistro, in località Persichello, dove una Fiat Panda e un’Audi si sono scontrate. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Casalmaggiore, che ha provveduto a rilevare l’incidente.

Il conducente della Fiat Panda, al momento dell’arrivo della pattuglia, era privo di documenti e si trovava sull’ambulanza, in attesa di essere trasferito in ospedale. Durante i rilievi è però arrivata la proprietaria della suddetta vettura, raccontando che la stessa era stata rubata poco prima da ignoti nella zona di sua residenza, e che voleva sporgere denuncia.

Il conducente dell’auto è stato identificato poi in ospedale. L’uomo, di origine marocchina, è risultato essere residente a Cremona e, a seguito di accertamenti svolti, è risultato essere privo di patente di guida, perché mai conseguita. Inoltre, poiché dal suo giubbino, mentre veniva soccorso, era caduta una bustina contenente 7 grammi di hashish, gli agenti hanno chiesto ai medici di verificare se l’uomo fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool al momento dello scontro.

Al termine dell’intervento, il soggetto è stato denunciato per la violazione dell’ art. 75 dpr 309/90 con relativo sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta e per il furto dell’autovettura.

