Il report di Confcommercio sul Black Friday 2024 evidenzia un incremento significativo nella propensione degli italiani agli acquisti durante questo periodo promozionale. Secondo i dati raccolti, il 67,2% degli intervistati ha dichiarato l’intenzione di effettuare acquisti durante il Black Friday, rispetto al 60% registrato nel 2023. Questo aumento indica una crescente fiducia dei consumatori nelle offerte proposte in questa occasione: il budget medio destinato agli acquisti durante il Black Friday, è aumentato a 261 euro, rispetto ai 236 euro del 2023.

Un quadro, quello di una maggior propensione all’acquisto, che è confermato anche per la provincia di Cremona.

Spiega Marco Stanga, vice presidente di Confcommercio e presidente provinciale di Federmoda: “Il Black Friday dà sicuramente un grande impulso alle vendite, specialmente in un momento di stagnazione economica come quello attuale. Sempre più persone si interessano al black friday e novembre, che in passato era un mese tradizionalmente fermo, trova così un nuovo slancio”. Tuttavia- sottolinea Stanga- ci sono delle criticità per gli imprenditori: partecipare con una scontistica importante è indispensabile per non vedere le vendite soffrire, ma questo incide pesantemente sulla marginalità. Inoltre, il Black Friday può anticipare le vendite natalizie, influendo negativamente sul margine successivo. Va sottolineato anche che, non essendo regolamentato come i saldi, il fenomeno viene utilizzato in modo diffuso e spesso poco uniforme. I primi anni, quando pochi aderivano, i risultati erano straordinari; oggi, con una partecipazione molto più ampia, il mercato è saturo, ma l’incentivo alla spesa resta evidente”.

Nonostante tutto, il Black Friday funziona: “I dati mostrano che ogni anno la spesa media cresce e, in un contesto economico difficile, rappresenta comunque un’opportunità per migliorare i risultati di vendita” conclude Stanga.

L’analisi demografica proposta dal report Confcommercio, mostra che le donne e gli adulti sotto i 50 anni, specialmente nel Nord Italia, sono i più propensi a partecipare al Black Friday. Inoltre, quasi due italiani su tre approfittano di questo periodo di sconti per anticipare, appunto, l’acquisto dei regali di Natale.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, l‘abbigliamento rimane al primo posto tra gli articoli più ricercati, sebbene con una leggera diminuzione dal 57% al 53% rispetto all’anno precedente. L’elettronica, invece, ha registrato un aumento significativo, passando dal 44,7% al 52,2%. Anche i prodotti per la cura della persona, i gioielli, i libri e gli articoli per bambini hanno mostrato una crescita nelle preferenze dei consumatori.

© Riproduzione riservata