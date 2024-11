Regione Lombardia aiuta ad avviare infrazione europea sui biometano. Talmente palese il favore verso biogas e biometano che gli enti non sanno più come legiferare per consentirli in ogni dove e di qualsiasi dimensione purché arrivino incentivi pubblici.

Poco importa se si spreca denaro pubblico, si violano normative, si mettono in croce i Comuni che si trovano ad essere enti competenti senza averne le competenze. Con le ATS, sempre enti regionali, che dribblano le conferenze dei servizi quando il parere dovrebbe essere negativo, documentate le posizioni, anche contraddittorie, assunte in procedimenti e contesti simili. Esempi a Cremona, Sospiro, Quistello, Agnadello, Schivenoglia, Calcinato, Montello, Sesto ed uniti…e potremmo proseguire. I diniego rimangono spesso e volentieri nella penna.

Con l’emendamento ultimo Regione Lombardia elimina la VIA agli impianti fino a 500 tonn/giorno, quindi le soglie dimensionali decidono la VIA.

L’Italia era stata oggetto di infrazione europea per la non conformità parte seconda del D.Lgs 152/2006 che prevedeva la procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) in base a soglie dimensionali, violando la Direttiva Europea 2011/92/UE. Infrazione poi archiviata con l’ approvazione DM 52 del 30/03/2015 sono state emanate le “Linee guida nazionali destinate a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l’assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell’Allegato IV del D.Lgs.152/2006”, elaborate sulla base di tutti i criteri dell’Allegato III della direttiva VIA e non solo sulla base di criteri dimensionali e localizzativi.

Regione Lombardia con l’emendamento espone di nuovo l’Italia a infrazione Europea. Va segnalato in Conferenza Stato-Regioni!

Regione Lombardia quindi viola norme nazionali ed europee. Bocciata anche la pregiudiziale di anticostituzionalita’ posta dai consiglieri regiobali M5S. I consiglieri regionali segnalino a Commissione europea e Conferenza Stato-Regioni perché sia avviato procedimento di verifica per Infrazione.

Segnalino anche all’ANAC, perché va indagato tanta beneficenza ai biogassisti!

Maria Grazia Bonfante, Coordinatore provinciale Salviamo il paesaggio

© Riproduzione riservata