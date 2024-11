Secondo ICity Rank, la ricerca sulla digitalizzazione dei comuni capoluogo, Cremona è tra le città italiane “altamente digitali”. Si colloca al 2° posto nella classifica delle amministrazioni digitali, al 23° in quella dei comuni aperti e al 27° in quella delle città connesse.

Sono i risultati di ICity Rank 2024, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da FPA, società del gruppo DIGITAL360, e presentata oggi a FORUM PA Città, l’evento dedicato all’innovazione urbana e tappa conclusiva del percorso di lavoro dell’ICity Club.

Anche in questa edizione, la valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni (sulla base di 39 indicatori costruiti su circa 200 variabili) che hanno mostrato caratteristiche e dinamiche diverse: la dimensione “Amministrazioni digitali” riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi on line e adozione delle piattaforme nazionali; quella “Comuni aperti” analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app; “Città connesse” la trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device collegabili, strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.

Dai livelli di punteggio raggiunti nei 3 rating, emergono 8 città “full digital” (Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Modena, Roma e Venezia), le uniche a superare il punteggio “soglia” di 75/100 nei tre indici. Si evidenzia poi un gruppo di 30 città “altamente digitalizzate”, tra cui 8 (Brescia, Cagliari, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Rimini, Torino, Trento) vicinissime alla piena digitalizzazione, con un punteggio superiore ai 75/100 in due indici e uno superiore ai 50/100 nel restante, e altre 22 (Bari, Bolzano, Cesena, Cuneo, Cremona, Ferrara, La Spezia, Livorno, Lodi, Messina, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Piacenza, Pescara, Prato, Siena, Verona e Vicenza) comunque in procinto di raggiungere questo risultatoInizio moduloFine modulo.

“ICity Rank 2024 mostra un miglioramento nella trasformazione digitale dei Comuni capoluogo, con una crescita in tutti e tre gli indici, evidente soprattutto nella dimensione “Amministrazioni digitali”, dove il valore medio cresce di ben 8 punti, spinto anche dalle prime implementazioni dei progetti PNRR – spiega Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA –. Questo dimostra come buona parte delle città italiane sia riuscita a cogliere le opportunità offerte delle tecnologie per digitalizzare servizi e funzioni ‘tradizionali’. La sfida ora si sposta nel creare nuovi meccanismi creativi e aperti per coinvolgere tutti gli attori urbani dell’innovazione nella prospettiva delle ‘responsive city’, città capaci di utilizzare il patrimonio di informazioni, strumenti di comunicazione e capacità elaborativa per migliorare i processi partecipativi e decisionali”.

I risultati di ICity Rank 2024 mostrano una crescita dei punteggi medi dei 108 Comuni capoluogo in tutti e tre gli indici, ma non nella stessa misura. La più evidente è nella dimensione “Amministrazioni digitali”, dove il valore medio sale di ben 8 punti, da 60/100 a 68/100. Ma è significativa anche nelle “Città connesse”, dove il punteggio medio sale di 4 punti (da 56/100 a 60/100). Più contenuta, nella dimensione “Comuni aperti” dove è solo di 2 punti (da 50/100 a 54/100).

© Riproduzione riservata