I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Soncino una donna di 23 anni, domiciliata in provincia di Milano e con precedenti di polizia a carico.

La 23enne è stata intercettata nel pomeriggio del 27 novembre, verso le 15.30, dalla pattuglia di Soncino, mentre circolava tra Genivolta e Soncino a bordo di un’auto. I militari l’hanno fermata mentre imboccava la SP 235. A bordo dell’auto erano presenti tre persone, un uomo e due donne, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I tre non hanno saputo giustificare in maniera valida la loro presenza sul territorio. Le ulteriori verifiche tramite banche dati hanno permesso di accertare che la 23enne non poteva trovarsi nel comune di Soncino a seguito di una misura di prevenzione emessa nei suoi confronti dal Questore di Cremona. Infatti, dall’ottobre del 2023, la donna ha a suo carico un divieto di ritorno nel comune oi Soncino per quattro anni. Per questo motivo è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

