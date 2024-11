La Lombardia della sanità vede l’ATS di Bergamo al top: l’azienda di tutela della salute orobica è infatti al secondo posto a livello nazionale – al primo c’è l’Aulss n.8 Berica, Vicenza- nella classifica tracciata da AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presentata al Forum Risk Management di Arezzo.

Sono i risultati del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende sanitarie territoriali: il monitoraggio si basa sulla valutazione di 110 aziende sanitarie pubbliche, relativa a 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e ulteriori 12 sub-aree.

Guardando al territorio l’ATS Val Padana, che ha come ambito di competenza le province di Cremona e di Mantova, registra il suo risultato migliore nell’ambito della prevenzione: è infatti al terzo posto in regione con un punteggio che relativamente al 2023 viene valutato “alto”. Raggiunge, in particolare, il secondo posto in regione nella sub-area relativa alla dotazione dei servizi territoriali inserita nell’ambito “assistenza distrettuale”.

Buoni anche i punteggi ottenuti da ATS Val Padana in tutte le altre aree: è penultima in Lombardia soltanto nell’ambito della sostenibilità economico-patrimoniale, pur ottenendo anche in questa sezione un risultato considerato “alto”.

