Secondo giorno per le Fiere Zootecniche Internazionali di CremonaFiere: un calendario ricco di eventi e di incontri per professionisti, visitatori, esperti del settore e studenti.

Alle 10.30 al Pala Made in Italy in scena “Innovazione e competenza: il futuro dell’agricoltura e della zootecnia”. Cassa Padana e Hub della Conoscenza sono protagonisti di un evento dedicato alla sostenibilità della filiera agroalimentare. Durante l’incontro sarà presentato l’Hub della conoscenza, progetto orientato alla sostenibilità industriale e gestionale, nato con l’obiettivo di sostenere la competitività dei territori della Bassa Bresciana, del Cremonese e del Mantovano.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla presentazione di tre start up innovative inserite all’interno del progetto Farm4Future, promosso da CremonaFiere. A partire dalle 17.30, sempre nella stessa location, si celebrerà l’anniversario dei 110 anni di Ferraroni Mangimi.

Alle 16 all’area Ruminantia verranno poi premiati i vincitori della 3° edizione del Concorso Nazionale Yogurt, organizzato da Ruminantia in collaborazione con SCA. L’evento è patrocinato da Agenform, dall’Associazione delle Casare e dei Casari di azienda agricola e dalle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. La competizione celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore lattiero- caseario italiano, valorizzando il lavoro e la passione dei produttori.

Alle 16 nel Ring la consegna del Premio Breeders Award “Quaini-Bosio” .

