Giovedì 5 dicembre si conclude il ciclo di proiezioni fotografiche Sguardi sulla Natura, organizzato dal Museo di Storia Naturale con il Gruppo Naturalisti Cremonesi in collaborazione con il gruppo Fotografico Cremonese BFI-ADAFA.

Il tema di questo ultimo incontro, in programma come gli altri due in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4), è Fotografare viaggiando. Fabio De Gennaro ed Enrico Madini accompagneranno infatti i presenti in un emozionante viaggio visivo attraverso immagini suggestive, catturate in luoghi lontani e vicini, e sveleranno le storie, le emozioni e le tecniche che stanno dietro ogni scatto.

L’ingresso è libero e gratuito per una serata all’insegna della natura e della fotografia.

© Riproduzione riservata